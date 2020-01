Centro storico violato, nella Ztl 80 multe ogni giorno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ben 61.665 verbali in nove mesi. E una sanzione su tre per violazione dell'isola pedonale: i furbi della Ztl, a Lecce , che fanno la parte del leone. Con una media giornaliera oltre ogni aspettativa: 80 multe per i varchi violati. Un boom di sanzioni nel centro storico, l'infrazione largamente più diffusa tra gli automobilisti. La conferma di una pratica che non accenna a subire frenate: entrare con l'auto nel centro anche quando le telecamere sono accese. Dalle 21 alle 6 del mattino nei giorni feriali, h24 in quelli festivi.Il report fornito dagli uffici della Polizia Locale fa riferimento al periodo compreso tra gennaio e settembre 2019 e descrive il comportamento dei leccesi (e non solo) al volante. Dati ancora in elaborazione quelli di ottobre, novembre e dicembre da cui si ricavano ugualmente le violazioni più frequenti degli automobilisti. Salentini che dimenticano di pagare il grattino, ma anche maleducati nei confronti dei disabili a cui si ruba spesso lo stallo riservato.Ma torniamo alla classifica. Al primo posto le auto che transitano e sostano senza permesso nel centro storico. Un terzo delle sanzioni dei primi 9 mesi del 2019 si riferisce alla violazione dei varchi che delimitano l'aree a traffico limitato regolate dalle telecamere (ma anche dalle pattuglie dei vigili). Un problema quello degli accessi irregolari con il centro storico invaso dalle vetture - che Palazzo Carafa sta provando a risolvere con la modifica del regolamento per ridurre i permessi e aumentando le fasce orarie di accensione dei dispositivi a presidio dei varchi. Con l'obiettivo di arrivare presto a una Ztl per tutto il giorno.Dunque, sono state 21.590 le sanzioni elevate, in particolare con gli occhi elettronici. Numero che, diviso per i 270 giorni dei 9 mesi, fa una ottantina di multe al giorno. Nello specifico 19.530 multe sono per transito nella Ztl, mentre 1.126 sono per il parcheggio nelle zone a traffico limitato. E poi, ci sono, le 934 sia per il transito che per la sosta.Varchi violati, ma non solo. Sì perché a questi bisogna aggiungere 223 verbali per aver lasciato l'auto in zona interdetta alla circolazione. Il ticket per la sosta è l'altra bestia nera: migliaia le sanzioni per chi non paga o per chi paga e lascia scadere il grattino. Secondo i dati del comando di viale Rossini sono state 11.587 le multe per la sosta senza ticket. Dietro, in classifica, ci sono le multe per grattino scaduto (5.642). Non manca, poi, un classico del Codice della strada ovvero il parcheggio in divieto di fermata (5.715) e in divieto di sosta (3.062).Significativo anche il dato relativo ai furbetti per i quali l´obbligo del disco orario è un optional: 2.606 le sanzioni in nove mesi. E quando non si trovano stalli blu liberi, scatta il parcheggio selvaggio con vetture abbandonate in corrispondenza degli incroci (1428), sui marciapiedi (1.012), sulle strisce pedonali (1.167), nei posti riservati al carico e scarico delle merci (1.051).A essere colpiti dall'inciviltà degli automobilisti sono anche le persone disabili. Tra gennaio e settembre del 2019 le multe per aver lasciato la propria vettura negli spazi riservati esclusivamente ai veicoli per invalidi sono state 534, di poco inferiori a quelle per la sosta in zona riservata a motocicli e ciclomotori e altre categorie (558) e per il parcheggio nelle corsie preferenziali (729). A seguire le sanzioni per la sosta in doppia fila con 455 verbali: un'altra tipologia molto diffusa tra gli automobilisti.E nonostante le numerose e continue campagne di sensibilizzazione per l'uso delle cinture di sicurezza, c'è chi ancora non le aggancia: 643 le sanzioni. Grazie anche all'ausilio dello Street control, il sistema di rilevazione elettronica delle violazioni installato sul tettuccio di una delle automobili dei vigili, è stato possibile pizzicare 591 veicoli senza revisione e 115 vetture senza assicurazione. Per questi ultimi è scattato il sequestro del mezzo e una multa salatissima di 900 euro.