Centro storico, si cambia: Ztl a 18 ore da maggio e ok bici in contromano

Centro storico, si cambia. E scatta il conto alla rovescia: dal 1° maggio Ztl per 18 ore al giorno con orari di accesso variabili, stretta sul numero dei pass, istituzione di zone 30 e strade a doppio senso per biciclette anche nei sensi unici per le auto.

Cambiano le regole. Tra meno di tre mesi entreranno in vigore le novità messe a punto dall'amministrazione Salvemini per limitare l'assalto delle auto nel centro storico. Dopo l'ok di Consiglio comunale e Giunta arriva l'ordinanza a firma del dirigente del settore Mobilità Fernando Bonocuore con cui si calendarizza l'entrata in vigore dei nuovi provvedimenti. Il centro storico si prepara a essere sempre più blindato e off-limits per 18 ore con un taglio ai permessi (e quindi meno auto in circolazione), velocità ridotta su tutte le strade (e per chi sgarra occhio alla multa). Oltre ad una novità-chiave: libertà di movimento per le biciclette che potranno così muoversi liberamente senza dove rispettare i sensi unici e, dunque, anche in contromano come si dice in questi casi.

Tutte le novità varranno per piazze e strade all'interno del perimetro tra viale XXV luglio, viale Marconi, viale Lo Re, via Duca degli Abruzzi, viale Gallipoli, via Adua, via Manifattura dei tabacchi, piazza Arco di Trionfo, via Calasso, viale De Pietro.

La prima misura riguarda gli 8 varchi di ingresso presidiati elettronicamente da telecamere (attive nei giorni feriali dalle 21 alle 6 e h24 nei giorni festivi) posizionate in via dei Verardi, via Vito Fazzi, via Marco Aurelio, via Ferrante Casale, Porta Napoli, via Palumbo, via Giuseppe Cino, viale Oronzo Quarta. Il Comune raddoppia le ore di attivazione delle fotocamere lasciando libere due fasce per l'ingresso senza pass: dal 1° maggio l'accesso libero sarà consentito solo dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 nei giorni feriali e con inibizione h24 nelle domeniche e giorni festivi. Già da qualche settimana gli 8 varchi sono controllati da nuove telecamere di ultima generazione in grado di rilevare non solo l'entrata, ma anche l'uscita delle vetture. Presto saranno installate 12 telecamere in più per monitorare tutti i varchi di accesso al centro antico.

Modificati anche gli orari di sosta tariffata sugli stalli blu: il grattino sarà necessario dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 18.30. Cambiamenti in vista per chi si muove sulle due ruote. All'interno del centro storico sarà istituita la Zona 30 e l'area a ciclabilità diffusa, con limite di velocità fissato a 30 km/h per le automobili e la creazione di sensi unici eccetto bici ovvero strade a senso unico per i veicoli a motore che, però, possono essere percorse in entrambi i sensi dalle biciclette. Gli amanti delle due ruote ecologiche si potranno muovere senza temere di essere multati, ma facendo sempre attenzione alle auto che si troveranno davanti. Il provvedimento per i ciclisti andrà di pari passo con il nuovo limite di velocità per le auto: chi sfreccerà nelc entro storico superando il limite dei 30 km/h potranno essere multati dai vigili.

Capitolo permessi, infine. Per i residenti e le categorie autorizzate, il pass avrà validità 2 anni e avrà un costo di 10 euro. A partire da maggio tutti i vecchi permessi non saranno più validi: chi deve rinnovare il pass potrà farlo fino al 30 aprile. Nessuna coda agli uffici. Tutta la procedura sarà digitalizzata: le domande potranno essere presentate scaricando il modulo sul sito del Comune. Per gli accessi occasionali, come matrimoni o allestimenti per eventi, il costo sarà di 5 euro. Diverso il discorso per chi dovrà accompagnare i figli nelle scuole presenti all'interno dell'area antica: i genitori potranno richiedere un pass speciale che sarà utilizzabile dalle 7.30 alle 9 e dalle 12 alle 14.

Nei prossimi mesi il Comune completerà gli ultimi passaggi, rinnovando i permessi e dotando la città di segnaletica stradale ad hoc con le nuove misure. Il conto alla rovescia è partito.

