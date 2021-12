Centro invaso, controlli e multe. Stretta sulla movida per Natale

«Questa volta i controlli li stanno facendo davvero e anche tanti. Non come questa estate». E bastava farsi un giro ieri sera nella movida leccese per trovare riscontro alle parole di Danilo Stendardo dello storico Road 66. Dieci i verbali elevati dalla Polizia locale per il mancato utilizzo delle mascherine e uno di questi ha riguardato anche un commerciante del centro. Ieri le divise si mischiavano ai passanti che hanno preso d’assalto il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati