Veglie, i cento anni di nonna Costantina: una lunga vita tra i campi e la famiglia

La comunità di Veglie in festa per il secolo di vita di nonna Maria Costantina Rollo. La "Nunna Ntina" così come la chiamano parenti, amici e conoscenti oltre ad i coetanei dei suoi figli, gente che da sempre frequentano la sua famiglia e la cantina di casa sua nella quale si continuano a trascorrere tante serate spensierate, oggi ospiterà la grande festa di questo attesissimo compleanno, "che sia chiaro - sottolineano un po' tutti componenti della famiglia Rollo - si svolgerà come vuole la tradizione sotto il discreto ed ormai storico occhio vigile della nonna centenaria". A partecipare a questo lieto evento saranno in tanti a Veglie, comprese le vicine di casa che, nei momenti di difficoltà ricorrevano ai suoi cauti consigli accompagnati dalla solita frase “attenta fija mia”.

Una vita tutta famiglia e lavoro

Famiglia e lavoro sono stati compagni fedeli della sua vita. Sin da ragazzina, insieme ad altre donne, prima ancora dell'alba, Costantina, da grande e forte donna del Sud, si recava in campagna a piedi per iniziare a lavorare poco prima che sorgesse il sole. Era fino a quando il glielo ha permesso, una delle migliori raccoglitrice di olive nella stagione invernale e una spigolatrice esperta durante le calde estati salentine. Nomi di persone, soprannomi (le famose ngiurie salentine), angoli del paese in parte scomparsi, e tante storie, a volte con tonalità boccaccesche, sono ancora oggi raccontati con lucidità sorprendente da Nunna Ntina, tanto da dare la sensazione a tutti coloro che l'ascoltano rapiti, di essere a teatro, in prima fila. Accanto a lei, da sempre, i suoi quattro figli, cresciuti a pane, affetto materno e lavoro, insieme ai nipoti che oggi festeggiano i suoi cent'anni "ringraziando il Signore - prorio come dice spesso proprio lei - donna di altri tempi che va lodate senza misura, per essere stata una grande mamma, che ha permesso a tutti di guadagnarsi un posto non trascurabile nella società attuale".