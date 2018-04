Nonna e nipotina: tra le due un secolo esatto di distanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Compleanno da record per la signora Giuseppina Quarta, che taglia lo storico traguardo dei 103 anni. E in questo momento, è lei la persona più anziana di Monteroni. “Nonna Giuseppina” è nata, dunque, il 29 aprile del 1915, mentre l’Italia entrava nella Prima guerra mondiale. Un’epoca da sfogliare sui libri di storia. Un monumento alla vita. Sapersi accontentare, essenzialità e cose semplici rappresentano il segreto della sua longevità. Tante gioie e sacrifici, due incolmabili assenze: non ci sono più il marito Crocifisso e Mimino, uno dei suoi sei figli.L’ultracentenaria ha dato, poi, alla luce Clementina, Margherita, Teresa, Vincenzo, Salvatore. Per lei, inoltre, l’emozione di diventare nonna di 15 nipoti e bisnonna di altri 15 pronipoti. Con la più piccola, che ha tre anni, c’è giusto un secolo di differenza. La nonnina non si stanca di lavorare all’uncinetto. E nonostante le 103 candeline, conserva salute e lucidità. E soprattutto il sorriso sulle sue labbra sottili, una grandissima fede e un immenso amore verso gli altri e la vita. Con questa grande testimonianza, nonna Giuseppina continua a rappresentare un “faro” per la sua grande famiglia, trasmettendo ancora oggi umiltà d’animo e un senso profondo di gratitudine, valori in via d’estinzione. E quest’oggi taglierà un’altra torta da guinness insieme ai familiari e al sindaco Angelina Storino.