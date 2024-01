Cccp, tour in Italia dopo 35 anni. Melpignano unico concerto in Puglia

La notizia è arrivata, l’attesa è finita, le richieste dei fan esaudite: i Cccp tornano in tour dopo 35 anni. Dieci concerti in Italia, partenza da Milano e unica tappa in Puglia a Melpignano nel cuore di agosto.

Le date saranno presto ufficializzate, ma è tutto pronto per il gran ritorno live di Giovanni Lindo Ferretti e compagni che il pubblico - numeroso oltre ogni aspettativa - aveva chiesto a gran voce dopo la doppia serata a Reggio Emilia in autunno e la “trilogia” di date a Berlino del 24, 25 e 26 febbraio (tutto esaurito da tempo) che li riporterà dove tutto era cominciato quando il Muro era ancora in piedi.

«Nulla di prestabilito, ci faremo guidare dal flusso come abbiamo sempre fatto»: così aveva detto recentemente il chitarrista Massimo Zamboni nella stessa Melpignano.

E con un sorriso accompagnato da un impercettibile «Vedremo» aveva risposto Ferretti dal palco del premio Tenco qualche settimana fa ad una domanda ad alta voce dalla platea. Il flusso è stato alimentato prima dalla mostra “Felicitazioni” di Reggio Emilia (appena prorogata) e ora dal successo del docufilm “Kissing Gorbaciov” dedicato al festival musicale sull’asse Salento-Urss che portò i Cccp a suonare a Mosca e a Leningrado poco prima che quel mondo si dissolvesse per sempre. Troppo, tanto e tutto vivo (come se fosse ieri) per non lasciarsi trascinare nuovamente su un palco. La spinta del pubblico - semplicemente ritrovato e mai perduto - è stata decisiva. E la “cellula dormiente” - Annarella benemerita soubrette e Fatur artista del popolo oltre a Ferretti e Zamboni - dopo oltre decenni ha riscoperto il piacere, e forse il bisogno, attaccare “Emilia Paranoica”. Cambiato il mondo, ma forse neanche troppo.

Il tour

Qualcuno la chiamerà reunion, qualcun altro in un altro modo, ma sono quisquilie: la forma conta, certo, ma mai come questa volta si tratta di sostanza. Pressoché certa la partenza del tour da Milano, praticamente sicura la chiusura nel paese della Grecìa salentina. Il calendario c’è e le tappe saranno svelate nei prossimi giorni: ci sarà la natìa Emilia (Reggio, ovviamente), la Toscana, ma anche le altre regioni del nord e non potrà mancare Roma. Le indiscrezioni parlano di piazze e spazi grandi. Le aspettative dopo una così lunga attesa sono tali che i club potrebbero non bastare.

A Melpignano ad aspettare i Cccp c’è il piazzale degli Agostiniani: il “santuario” della Notte della Taranta che, come era agli inizi, tornerà alla sua originaria vocazione rock con il gruppo più amato che con il suo punk filosovietico ha cambiato per sempre i codici della musica alternativa italiana. Sarà un po’ come tornare a casa, a due passi da piazza San Giorgio e non lontano dallo stadio dove “Le Idi di Marzo” che ospitarono le band sovietichhe sono già storia.

Il concerto dei Cccp si terrà nella settimana precedente Ferragosto e saranno giorni adrenalinici prima che la pizzica cominci a mordere, come da tradizione, cominci a mordere. Per i biglietti bisognerà pazientare, ma questa volta ci sarà spazio per tutti. Nell’unico concerto pugliese, come nelle altre date italiane.

Le sale piene anche ieri a Lecce e l’altra sera a Bari per lo splendido “Kissing Gorbaciov” di Andrea Paco Mariani e Luigi D’’Alife ci hanno restituito il senso di una connessione sentimentale che ormai va oltre il profilo classico del gruppo generazionale (gli anni Ottanta in versione alternativa). Il docufilm si giocherà anche l’ingresso nella cinquina per il David di Donatello dopo essere stato selezionato dagli esperti e c’è aria di ottimismo.

È un altro tassello che si aggiunge a questo flusso dove ventenni e cinquantenni sono destinati a ritrovarsi insieme per riascoltare - chissà con quali sorprese - “Spara Juri” e “Live in Pankow”. Spiazzati, i primi, dalla scoperta di questa novità musicale giunta da un colpo di coda del Novecento come l’ultima delle avanguardie artistiche. Felicemente pronti e con i capelli bianchi, i secondi, a rivivere la scossa che era molto più di un concerto usa e getta. Ancora una volta, anche questa volta, per “Osare l’impossibile”, come diceva un pezzo dei Cccp. Anche a rischio di perdere, non importa.