Il vento forte trancia un cavo Enel lungo la statale 101: traffico impazzito e deviazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Traffico deviato sulle strade ponderali e più interne e statale in tilt all'altezza di Sannicola. Lungo la 101, da Lecce a Gallipoli, è infatti caduto sull'asfalto un cavo dell'Enel, tranciato dal forte vento che spira in queste ore sul Salento.Il grecale a 80 chilometri orari, oltre a provocare mareggiate e disagi un po' ovunque, ha provocato questo incidente, per fortuna senza conseguenze o feriti, ma con disagi importanti a chi - oggi, domenica - tentava di raggiungere il capoluogo dalla Città Bella in auto per una passeggiata.Sul posto, i tecnici Enel per ripristinare lo stato dell'arte e riparare il guasto.