Vandali in azione: distrutto il presepe in piazza

Vandali al presepe in piazza a Cavallino. Dalla sera del 24 dicembre la Natività non c’è più: distrutta da grossi petardi lanciati da alcuni ragazzi.

Il presepe di Cavallino

In tanti, dai paesi limitrofi, erano soliti passare da Cavallino per ammirare il presepe – composto da statue in resina alte 70 centimetri - che ogni anno è allestito con luci e ornamenti nell’aiuola centrale in piazza Castromediano, grazie all’impegno di Dario Caputo, un tecnico che collabora con il Comune.

Dal 24 dicembre invece il presepe non c'è più.

A renderlo noto con un post è proprio Caputo, “Cari cittadini rimarrà solo un ricordo. Appena finita la cerimonia con la processione e dopo aver riposto Gesù Bambino, ragazzi scalmanati l'hanno presa di mira lanciando dei grossi petardi e rischiando per due volte che andasse in frantumi” spiega amareggiato. Gli atti vandalici, oltre che bucare l’aiuola e il marmo intorno al presepe, pare abbiano interessato con petardi e bombe carta anche la statua di San Domenico.

L'amaro commento del parroco



“Non sono abituato a scrivere post - ha commentato don Alberto Taurino, il parroco di Cavallino - ma sento il dovere morale di denunciare pubblicamente ogni forma di violenza che rovina l’immagine della nostra bella comunità cittadina. La vigilia di Natale, giorno in cui festeggiamo la nascita di Gesù Cristo, è un momento di pace, gioia e condivisione. Purtroppo, in alcuni casi, si verificano atti vandalici che intaccano questo spirito di serenità. È importante – ha sottolineato don Alberto - condannare fermamente e senza riserve questi comportamenti vandalici in piazza durante la vigilia di Natale. Questi atti distruttivi danneggiano non solo il patrimonio pubblico, ma anche il senso di unità e appartenenza alla comunità. La piazza è uno spazio pubblico che dovrebbe essere rispettato da tutti, un luogo in cui le persone si riuniscono per festeggiare insieme e creare momenti di condivisione e vicinanza. Distruggere, danneggiare o insudiciare questo spazio è un gesto di mancanza di rispetto verso gli altri e verso la comunità nel suo complesso”.

Per don Alberto poi “la condanna degli atti vandalici in piazza durante la vigilia di Natale va oltre le parole: richiede un impegno concreto da parte di tutti noi. Dobbiamo essere vigili nel denunciare e prevenire tali comportamenti – l’invito del parroco di Cavallino - oltre che lavorare per promuovere la cultura del rispetto e della convivenza pacifica all'interno della nostra comunità”.