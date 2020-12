Una squadra dei vigili del fuoco di Lecce è intervenuta nel tardo pomeriggio nel comune di Cavallino dove era stata segnalata una volpe in difficoltà Giunti sul posto i vigili del fuoco hanno notato una volpe intrappolata in una rete di nylon utilizzata in un campo di calcio. Dopo una breve operazione del taglio del nylon la volpe è stata liberata.

Ultimo aggiornamento: 18:55

