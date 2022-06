Incendio nel Museo Diffuso di Cavallino: vigili del fuoco al lavoro da ore. Le fiamme raggiungono l'ingresso del paese

Un vasto incendio sta interessando la zona di Cavallino. I vigili del fuoco sono al lavoro da questa mattina alle 11 quando le fiamme hanno iniziato a bruciare in una zona di campagna su via Vecchia Lizzanello per poi progagarsi nel Museo Diffuso e a le Cave di Cavallino. Le fiamme stanno arrivando all'ingresso del paese. Fumo anche in centro.

Il Museo diffuso a Cavallino

L'intervento dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco, con non poca difficoltà a causa del vento, sono riusciti a domare le fiamme. Mentre nel frattempo un altro focolaio si è verificato all'interno dell'area del Museo diffuso di Cavallino creando non pochi danni. Le passerelle in legno sono andate distrutte e anche alcune indicazioni che si trovano lungo il percorso di visita. Al lavoro i vigili del fuoco da ore che stanno cercando di oamre gli incendi: un altro focolaio infatti si è acceso nei pressi delle Cave di Cavallino, famosa area concerti della zona.

L'incendio sta interessando diverse campagne all'ingresso del paese. Fumo anche nel centro del paese.

Il commento del MeetUp di Castromediano



«Bruciano sterpaglie alle spalle del Museo diffuso, al quale potremmo ormai cambiare nome "Museo Chiuso". Ovviamente il fuoco è penetrato in questa cattedrale nel deserto di sterpaglie. A Cavallino centro non si respira, e volano ceneri.

Ci chiediamo cosa si aspetti ancora per rendere nuovamente fruibile il Museo Chiuso. Prima delle elezioni avevamo sentito i responsabili universitari pronti a dare nuova linfa all'area, assieme alla nostra amministrazione.

E invece resta solo ciò che si vede in foto.