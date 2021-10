Cavallino, Ciccarese-Gorgoni bis: Pamela Manno vicesindaca, Isabella Rizzo presidente del Consiglio comunale

Arrivate le nomine per la giunta bis di Bruno Ciccarese, eletto per la seconda volta a capo dell’amministrazione comunale di Cavallino. Come preannunciato la sua vice è Pamela Manno, con 917 voti, che avrà le deleghe ai Lavori pubblici, pubblica istruzione, salute e sanità. All'ex sindaco Michele Lombardi (835 voti) andranno Urbanistica, servizi sociali, volontariato, servizi finanziari. Torna in giunta Paolo Morelli (new entry di questa tornata elettorale, con 281 preferenze) con le deleghe al Personale – Viabilità – Arredo Urbano – Verde Pubblico.