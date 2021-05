Cavalieri del lavoro, Giampiero Fedele (Lasim) rappresenta la Puglia

Questa volta nell’elenco dei 25 insigniti dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, c’è pure lui. L’amministratore di Lasim srl, Giampiero Fedele, è stato nominato Cavaliere del Lavoro. Un riconoscimento atteso - perché già l’anno scorso sfiorato - ma mai, nemmeno un secondo, scontato. «Sono molto felice, perché fare l’imprenditore nel Salento non è esattamente la cosa più semplice di questo mondo. È un riconoscimento importante per me, la mia azienda, questa terra e l’intera Puglia. E voglio dedicarlo a mio padre, perché senza di lui non lo avrei mai conquistato».

La storia di Lasim

Sobrio, come nel suo stile, Fedele ha ricevuto l’onorificenza insieme ad alcune tra le personalità imprenditoriali più influenti del Paese: il presidente di Stellantis, Ferrari e Gedi, Jhon Elkan, al ceo di Generali, Philippe Donnet, all’amministratore delegato di Telecom, Luigi Gubitosi e ad altre personalità di prim’ordine al servizio della nazione. Nato a Brescia, l’imprenditore aveva 24 anni quando, appena laureato in Economia e commercio all’Università di Parma, decise di trasferirsi a Lecce per prendere le redini dell’azienda edile del padre, riconvertirla e rilanciarla talmente in alto da renderla, quale oggi è, una delle tre realtà industriali più importanti del territorio, in termini produttivi, finanziari e occupazionali. Fiore all’occhiello della locale Confindustria. Tra le big pugliesi, spesso posizionata nelle “top 50” nazionali, ormai da dieci anni Lasim è sinonimo di eccellenza: i consistenti investimenti in tecnologia e innovazione, attuati anche con il supporto della Regione Puglia, ne hanno fatto un anello forte della filiera dell’automotive in Italia. Un punto di riferimento nella produzione di componentistica, com’è diffusamente definita tra gli addetti ai lavori. Con oltre 300 operai, l’azienda è operativa nella zona industriale di Lecce-Surbo in tre ampi stabilimenti. Nel suo portfolio - storicamente per buona parte riservato prima a Fiat poi a Fca -, hanno trovato nel tempo spazio i più importanti brand automobilistici del mondo: da Bentley a Ferrari. Un altro traguardo, quello forse più ambito da qualsiasi imprenditore, è stato dunque tagliato. E ora? Pochi dubbi e un sorriso: «Possiamo solo - dice Fedele - guardare avanti».