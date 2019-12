Cava di argilla in località Arpa? La Conferenza dice “no”. Esulta il comitato popolare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

No alla cava. Ed esulta il comitato popolare di Alezio (Lecce) che, da sempre, si oppone al progetto. Il nuovo diniego arriva al termine della conferenza dei servizi conclusiva della procedura di Valutazione di impatto ambientale, svoltasi questa mattina al comune di Alezio.Il progetto presentato dalla Geoambiente srl di Cavallino riguarda la realizzazione di una cava di argilla in località Arpa ed è il secondo presentato dalla stessa ditta. L'Ufficio Tecnico in qualità di Responsabile Unico del Procedimento ha acquisito tutti i pareri degli enti coinvolti nella conferenza: dopo il no di Arpa e Autorità di Bacino, è arrivato anche quello dell'Ufficio Attività Estrattive della Regione. Un no legato alla alla presenza di una falda continua sottostante, per cui il progetto contrasterebbe con il Piano Regionale delle Attività Estrattive.«La presenza di tale falda - dicono i referenti del Comitato - era nota e ampiamente documentata anche dai residenti, e da rilievi geologici effettuati in diversi periodi dell'anno. Peraltro la stessa ditta ne aveva riconosciuto la presenza nella prima fase progettuale. Ora il Rup dovrà formalizzare il proprio parere, una volta trascorso il termineper le controdeduzioni della ditta. Non abbasseremo la guardia».Erano presenti, oltre al responsabile di Geoambiente, anche i rappresentanti di diverse associazioni del territorio e del Comitato Civico Salviamo l'Arpa di Alezio. In ottobre, il Consiglio regionale aveva espresso il suo voto contrario alla cava.