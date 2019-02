Castro, rischia la vita per salvare la barca dalle mareggiate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rischia la vita per salvare la sua barca da eventuali danni del maltempo. Un 48enne di Santa Cesarea ha tenuto per circa 16 ore la cima della sua barca ormeggiata nel porto di Castro. Solo l'intervento dei carabinieri è riuscito a far cambiare idea all'uomo. E' accaduto a Castro dove, per tutta la notte, il 48enne ha sfidato il tempo e le mareggiate pur di dalvare la propria imbarcazione. L'uomo è rimasto attaccato con le mani alla corda che teneva la barca ormeggiata al molo del porto di Castro. Dopo 16 ore sono intervenuti i carabinieri di Spongano che hanno raggiunto l'uomo e dopo vari tentativi sono riusciti a farlo desistere e a mollare la cima dell'imbarcazione . L'uomo non è nuovo a imprese di questo genere. Già nel 2017 era stato protagonista di una vicenda simile: si era tuffato, sfidando il mare in tempesta, a Porto Miggiano ancora una volta per portare in salvo dalle mareggiate la sua barca.