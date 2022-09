Ordigno bellico ritrovato in spiaggia durante la giornata ecologica. L’Associazione “La Baia” ha organizzato una pulizia della costa di Castro e ha rinvenuto un ordigno spiaggiato. Giornata ecologica con una incredibile sorpresa: un ordigno inesploso di circa mezzo metro. Mentre i volontari portavano via plastica e polistirolo, sotto alcuni teli di plastica ed altri rifiuti è emerso, un ordigno probabilmente risalente alla seconda Guerra Mondiale.

«Abbiamo avvertito immediatamente i vigili ed i carabinieri, all’inizio pensavamo fosse una bombola di gas - dicono dall’associazione La Baia - invece, ad uno sguardo più approfondito è stato subito chiaro che si trattava di un pericoloso ordigno». Le mareggiata hanno accumulato diversi oggettti, i volontari hanno raccolto un centinaio di kg di plastica ed altri rifiuti, ma -come si è visto, essi nascondevano non solo un pericolo per l’ambiente ma anche per la vita umana. Ora i carabinieri hanno effettuato i rilievi del caso per poi chiamare gli artificieri che dovranno intervenire nella costa presso il Blubay.