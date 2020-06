Le luci “firmate” De Cagna per accogliere i turisti nella Perla del Salento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una prateria luminosa di coralli verdi e blu e due delfini che si tuffano simbolicamente nelle acque della “Perla del Salento”. L’estate post Covid a Castro si accende di luce e si arricchisce delle installazioni a cura di tre aziende salentine, orgoglio ed eccellenza nel mondo nel settore delle luminarie. La prima opera artistica è già stata posizionata nella giornata di ieri a in Piazzetta Dante a Castro Marina a cura della ditta “De Cagna Luminarie”.Ma ad accendere l’estate post covid - orfana quest’anno di feste, eventi e cartelloni culturali a causa delle rigide misure anti contagio – da qui alle prossime settimane saranno posizionate altre architetture creative di luci e colori. «In un’estate nella quale sarà complesso realizzare eventi come ogni anno – spiega il vice sindaco di Castro e assessore alla Cultura, Antonio Alberto Capraro – il nostro è un modo per promuovere la perla del Salento e sostenere concretamente il settore dell’artigianato e delle luminarie, messo in ginocchio dall’emergenza sanitaria». Le installazioni artistiche potranno essere ammirate da turisti e visitatori per tutta l’estate.