Sorpresa: lo scooter dei vigili senza assicurazione e senza collaudo. I carabinieri lo sequestrano

Può capitare anche che i carabinieri sequestrino uno scooter privo di assicurazione in uso alla polizia municipale. E' accaduto a Castro, località del Salento in questo periodo particolarmente affollata di turisti. Utilizzando il sistema "Mercurio", che "legge" i numeri delle targhe con un sistema che mette in relazione una telecamera con una banca dati, i carabinieri hanno scoperto che uno degli scooter della polizia municipale di Castro è privo di assicurazione e inoltre non è stato sottoposto al periodico collaudo. Da qui il sequestro e la multa per il Comune che dovrà pagare oltre 800 euro.