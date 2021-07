Tragedia a Castro, donna muore sotto gli occhi dei bagnanti

Tragedia ieri a Castro. Una donna ha perso la vita mentre faceva il bagno. Secondo i medici la donna potrebbe avere avuto un malore mentre nuotava ma ha continuato a respirare incamerando acqua. Si tratta del secondo annegamento nelle acque del Salento dopo il turista di 64 anni deceduto a Gallipoli.

Il corpo notato dai turisti



La donna, che aveva 64 anni ed era di Castro, è stata notata in acqua in posizione supina nei pressi del lido la Sorgente. Alcuni bagnanti si sono tuffati in mare e l'hanno riportata a riva. I medici presenti hanno tentato di rianimarla fino all'arrivo del 118. Ma per lei non c'è stato nulla da fare.