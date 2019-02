Inutile ogni sforzo, è affondata la barca in difficoltà nel porto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alla fine la barca è affondata: il tentativo di Ivano Bono, il 48enne di Cerfignano di salvare il suo 9 metri e mezzo a vela, ormeggiato nel porto di Castro è stato vano. Il natante è andato a fondo forse per una falla, senza che il velista potesse fare nulla per salvarla.L’uomo era stato 18 ore sul molo per tentare di salvarla, restando legato alla cima che la tratteneva, in modo da non farla cozzare contro gli altri scafi. Ma evidentemente non è servito a nulla.