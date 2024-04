Anziana scomparsa nel Salento: ricerche anche col drone

Sono ore di grande apprensione a Castro per la scomparsa della 76enne Maria Lazzari. Ricerche in corso con droni e unità cinofile.

L'anziana si sarebbe allontanata dalla propria abitazione, su via Sant’Antonio, intorno all'1.30 di notte, lasciando in casa anche il cellulare. L'allarme, lanciato dai familiari, ha messo in moto la macchina delle ricerche. Anche l’amministrazione comunale di Castro ha lanciato un “allert” sulla pagina facebook del Comune. La donna sarebbe stata avvistata l'ultima volta, attorno alle 12 su via di Mezzo. Da quel momento non si hanno più notizie.

Le ricerche e gli appelli

Le forze dell'ordine e i soccorritori intervenuti nelle ricerche stanno scandagliando il territorio, su terra e via aerea, avvalendosi anche delle unità cinofili. «Le attività di perlustrazione proseguono senza sosta – ha spiegato il vicesindaco di Castro, Alberto Capraro – e con l'impiego dei droni e di ogni altra risorse disponibile.

L'amministrazione comunale ha attivato il Coc (Centro Operativo Comunale) in sala consiliare e stiamo collaborando fattivamente nelle ricerche con protezione civile e forze di polizia». Appello alle collaborazione nelle ricerche lanciato anche da Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”. «La famiglia è disperata e chiede aiuto a tutti per riportarla a casa. Chiunque la vedesse può chiamare le forze del ordine. I carabinieri della locale stazione, - ha sottolineato D'Agata - la ricercano attivamente ma, a questo punto, si rende necessaria anche la collaborazione dei cittadini. Se intravedete una donna che le assomiglia, trattenetela gentilmente e avvisate le forze dell'ordine. Tuttavia chiunque abbia notizie utili a ricostruire il successivo itinerario è vivamente pregato di contattare i familiari o gli organi di polizia».