Quaderni rosicchiati dai topi: chiusa la scuola in Salento

Scuola chiusa a Castrignano del Capo per la presunta presenza di ratti nell’edificio in via Milano, sede della scuola primaria di primo grado facente parte dell’istituto comprensivo Vito De Blasi di Gagliano del Capo. Il sindaco Francesco Petracca, ha deciso di chiudere il plesso per dieci giorni, rassicurando le famiglie e predisponendo, insieme alla dirigente scolastica, lo spostamento temporaneo delle 10 classi coinvolte.

La segnalazione

«La segnalazione è arrivata martedì, nel tardo pomeriggio. Ci siamo subito messi al lavoro per trovare una soluzione immediata al fine di tutelare la salute dei più piccoli» afferma il primo cittadino il quale riferisce che in alcuni armadietti sono state trovate tracce di escrementi di topo e quaderni rosicchiati. «Stiamo attualmente procedendo con le operazioni di derattizzazione e contemporaneamente stiamo effettuando un'analisi approfondita dell'integrità degli infissi al fine di individuare la causa di quanto accaduto e prevenire ulteriori episodi. La sicurezza e il benessere dei bambini rappresentano la nostra massima priorità, e per questo motivo abbiamo ritenuto essenziale adottare misure tempestive» ha precisato Petracca. Per assicurare la continuità didattica i bambini della scuola primaria (elementari) continueranno a frequentare le lezioni nel plesso della scuola secondaria di primo grado (medie) situata in via Potenza.