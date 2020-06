Precipita in un fosso e rimane schiacciato dal trattore: gravissimo un 66enne

Ultimo aggiornamento: 11:57

Esce da casa per andare in campagna, ma precipita in una buca e resta schiacciato dal suo trattore. Paura nella serata di ieri per un agricoltore 66enne di Salignano, frazione di Castrignano del Capo , nel Salento, rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto nelle campagne del suo paese.Il malcapitato aveva lasciato la sua abitazione nel primo pomeriggio a bordo del suo mezzo agricolo per raggiungere il terreno di sua proprietà, ma, giunta la sera, non era rincasato. I familiari, allarmati, si sono messi subito sulle sue tracce. Intorno alle 21, il ritrovamento: l’uomo era in fondo ad una buca, realizzata per effettuare dei lavori edili, profonda sette metri circa, intrappolato sotto il suo trattore.I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per poterlo liberare dal peso del mezzo agricolo e consegnarlo alle cure dei sanitari del 118. Il 66enne è stato poi condotto a sirene spiegate presso l’ospedale “Panico” di Tricase, dove è approdato in codice rosso. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Castrignano del Capo, che hanno avviato le indagini.