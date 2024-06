Castrì, omicidio del pensionato: tre ergastoli e una condanna a 27 anni

Tre ergastoli e una condanna a 27 anni sono stati inflitti al termine del processo in Corte d’Assise per la morte di Donato Montinaro, il pensionato di Castrì ucciso nel giugno del 2022 a seguito di una rapina. Sono stati condannati al carcere a vita Angela Martella, Patrizia Piccinni, ed Emanuele Forte. Per tutti isolamento diurno da un anno a un anno e mezzo. La pena inferiore è stata inflitta ad Antonio Esposito, a cui sono state riconosciute le attenuanti generiche. Il dispositivo è stato letto in aula dal presidente Pietro Baffa.

Riconosciuto alle vittime un risarcimento del danno con provvisionali di 100.000 euro. Le difese sono state sostenute da Luca Puce, Silvio Verri, David Alemanno, Marco Maria Costantino. L’accusa dal pm Erika Masetti.