Si gira una fiction ambientata nell'800: Fabula pictures cerca figuranti retribuiti. Casting a Nardò

Un futuro nel cinema? Forse non inizierà una carriera da attore o attrice, ma di certo si potrà fare una piccola esperienza da comparsa e guadagnare anche qualcosa. Si gira da fine febbraio a fine aprile, tra Lecce, Melpignano, Brindisi, Nardò e Altamura, una serie Tv di Fabula pictures, ambientata nel 1800. Da fine Aprile le riprese proseguiranno nel Lazio. Casting a Nardò da domani (3 febbraio) a sabato (5 febbraio).

Intanto, però, Fabula Pictures, cerca comparse (nello specifico figurazioni e figurazioni speciali) retribuite, con residenza in Puglia: la paga base è di 86 euro lorde al giorno. La disponibilità richiesta è per circa 10 ore, con possibilità di lavorare in notturna e in alcuni casi probabilità di lavorare in trasferta. Importante avere una disponibilità molto ampia di giorni, spostamenti e possibilità di organizzarsi facilmente.

Le caratteristiche dei figuranti - uomini

Nel dettaglio si cercano: uomini dai 18 ai 78 anni disposti ad allungare barba e capelli, che abbiano già un taglio non moderno (quindi sono "banditi" capelli colorati o rasati ai lati) oppure che siano disposti a modificare il taglio se occorre. Richieste invece basette lunghe e folte, baffi, barba. Non vanno bene neppure l'abbronzatura e i tatuaggi visibili. Sono richiesti uomini che sappiano andare a cavallo (con patente o brevetto) e atleti agonisti oltre che musicisti, meglio se di strumenti d'epoca come ocarina, tamburo, liuto, fisarmonica.

Le caratteristiche dei figuranti - donne

Nel dettaglio si cercano donne dai 18 ai 78 anni con i capelli lunghi (dalle spalle in poi) e di colore naturale (no tinture), senza smalto alle unghie né abbronzatura, senza tatuaggi e neppure sopracciglia tatuate.

Sono esclusi i dipendenti della pubblica amministrazione. Specificare se si hanno appoggi a Roma.

L'appuntamento

I casting si terranno giovedì 3 e venerdì 4 febbraio dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 e sabato dalle 10 alle 13, in piazza Salandra a Nardò. Prevista una selezione all'ingresso, quindi si consiglia di non presentarsi se non si possiedono i requisiti fisici.

Modalità di partecipazione

Per prendere parte ai casting occorre prenotare i biglietti sul sito https://www.eventbrite.it a questo Link, oppure cercando evento sul sito evenbrite.it : “Casting call Puglia dal 3 al 5 febbraio".

Gli aspiranti figuranti devono portare con sé il super green pass, la fotocopia della carta d'identità o del passaporto, il codice fiscale, l'Iban con su scritto la mail, il numero di cellulare, l'indirizzo di residenza. Obbligatoria la mascherina FFP2.