Scherma e yoga lungo i bastioni del Castello: nuove aperture per il Carlo V

24 novembre

1 dicembre

23 novembre

Ultimo aggiornamento: 12:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Castello torna ad aprirsi. La Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto, insieme a Swapmuseum e a The Monuments People aprirà nuovamente le porte della cappella di Santa Barbara, delle prigioni, del Museo della cartapesta, delle gallerie sotterranee e dei camminamenti di ronda del Castello Carlo V Lecce per i mesi di dicembre e gennaio.Fino all’8 dicembre ogni sabato pomeriggio dalle 16 alle 18 e ogni domenica mattina dalle dalle 10 alle 13 sarà possibile scoprire la storia del castello prendendo a visite guidate con il supporto del tablet e l’accompagnamento di una guida abilitata. ll tour delle ore 17 del sabato e delle 11 della domenica saranno disponibili in lingua inglese poiché dedicati ai visitatori stranieri.Dal 26 dicembre invece, e fino al 6 gennaio 2020, in occasione delle festività natalizie, i tour saranno disponibili tutti i giorni (tranne il 1 gennaio) dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 per la terza edizione di Natale al Castello 2019.Dopo i primi due appuntamenti, la Rassegna Sport Attraverso il Castello continua ogni domenica fino al 1 dicembre: ilprove guidate gratuite di Tiro con l’arco e mini torneo di Scherma;: esibizioni Danza a rotazione (danze standard, balli caraibici, pizzica e danze latino americane).Per la prima volta le tre società leccesi di scherma, Club Scherma Lecce, Virtus Salento e Accademia Scherma Lecce, si confronteranno in un Torneo di Spada under 14 negli spazi del bastione del Castello. La rassegna è nata dalla volontà della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Brindisi Lecce e Taranto in collaborazione con la Direzione Regionale Coni Puglia e l’a.p.s. Swapmuseum di creare dei momenti di condivisione e svago in grado di favorire la costruzione di una comunità che possa vivere e sentire il castello come un luogo di tutti. Gli spazi del Castello Carlo V di Lecce si animeranno con dimostrazioni ed esibizioni pratiche di attività sportive al fine di promuovere non solo le discipline sportive che vi prenderanno parte, ma soprattutto una nuova modalità di fruizione degli spazi del maniero.Ildalle ore 17.30 alle 19 torna Yoga al Castello con SalentoYoga che dai camminamenti di ronda estivi si sposta in versione invernale per la prima volta negli spazi del Museo della Cartapesta. (info: info@swapmuseum.com).