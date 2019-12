Cassazione: estimi illegittimi. Scontro tra maggioranza e opposizione

Estimi catastali, nuovo capitolo. La Cassazione torna a pronunciarsi e “contesta l’illegittimità dell’incremento automatico, generalizzato e indiscriminato” con cui è stato avviato il riclassamento degli immobili del comune di Lecce. Saverio Congedo è pronto a chiedere «una commissione tecnica di studio» per sbrogliare il bandolo della matassa. Mentre Palazzo Carafa annuncia che «ha già instaurato un tavolo di lavoro con l’Agenzia del territorio».

Non si sblocca dunque la vicenda che ha visto coinvolti i residenti del comune di Lecce che da anni fa discutere e che riguarda circa 70mila immobili di proprietari costretti a pagare in misura diversa la tassa in base se abbiano fatto o meno il ricorso sul riclassamento. L’ordinanza numero 34305.19 depositata lo scorso 23 dicembre è chiara e sottolinea l’“invalidità del nuovo classamento per irrimediabile vizio genetico” in merito ad un ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso alcuni contribuenti difesi dall’avvocato Maurizio Villani.

«Ancora una volta - tuona il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Saverio Congedo - la Suprema Corte, con un orientamento ormai consolidato in tutti i livelli di giustizia tributaria, contesta il procedimento adottato a novembre 2010 dall’allora Agenzia del Territorio per rideterminare classe di merito e rendita catastale delle unità immobiliari leccesi». Nell’Ordinanza della Cassazione si contesta l’illegittimità dell’incremento automatico, generalizzato e indiscriminato “affidato a formule stereotipate e di stile”. “L’amministrazione - dicono i giudici di piazza Cavour a Roma - è invece tenuta ad una adeguata valutazione, caso per caso del singolo immobile .. perché si richiede che l’attribuzione della nuova rendita venga contestualizzata in riferimento alle singole unità immobiliari”.

Il riclassamento è stato chiesto da Palazzo Carafa all’Agenzia nel 2010 ed è stato terminato nel 2012 con l’ex Catasto ha semplicemente aumentato di una classe tutte le abitazioni ricadenti nelle microzone 1 e 2 provocando un aumento delle tasse legate alla rendita immobiliare del 20% in media. «Una questione - ricorda Congedo - che interessa quasi 70 mila immobili e rischia di provocare effetti inaccettabili e illegittimi per i cittadini, considerato che ad assoluta parità di condizioni saranno chiamati a versare tasse e imposte in misura diversa a seconda che abbiano proposto o meno ricorso all’avviso dell’Agenzia del territorio. Una disparità - prosegue Congedo - che mina il principio costituzionale secondo cui tutti i cittadini sono chiamati a concorrere alla spesa pubblica in ragione della propria capacità contributiva». Il consigliere ha più volte proposto la revoca in sede di autotutela da parte dell’amministrazione comunale di Lecce e dell’Agenzia delle Entrate dei provvedimenti con i quali si era proceduto all’illegittimo classamento e la rideterminazione delle rendite sulla base dell’effettivo incremento immobiliare. Ma ora è pronto a discuterne in consiglio comunale: «Non è assolutamente accettabile è un atteggiamento pilatesco e d’indifferenza. Preannuncio un’iniziativa in Consiglio comunale tesa a proporre la costituzione di una commissione di studio che coinvolga tecnici del Comune e dell’Agenzia delle entrate, magistrati tributari, professionisti e cultori della materia, docenti dell’università del Salento, con l’obiettivo di individuare la migliore soluzione per evitare un’ingiusta e pesante vessazione i cittadini leccesi».

Non tarda ad arrivare la risposta dell’amministrazione comunale che rispedisce la accuse al mittente: «Non corrisponde al vero che l’amministrazione comunale sia indifferente alla questione degli estimi catastali - tuona l’assessore ai Tributi Christian Gnoni - Innanzitutto occorrerà leggere con attenzione nella sua interezza il provvedimento della Suprema Corte, prima di esprimersi in maniera avventata e superficiale. Il problema esiste, inutile girarci attorno - dice l’assessore - L’amministrazione ha già da tempo instaurato un tavolo di lavoro con l’Agenzia del territorio, che è l’unico organo deputato a modificare l’attuale situazione, al fine di sollecitare e stimolare una soluzione alla annosa vicenda. Per questo motivo si è deciso di recuperare, dal punto di visto tributario, solo l’annualità in prescrizione, ovvero il 2014».

E non manca il riferimento politico: «È opportuno e necessario ricordare, tuttavia, che anche in questo caso l’amministrazione e la cittadinanza tutta, paga lo scotto di decisioni discutibili assunte nel passato» © RIPRODUZIONE RISERVATA