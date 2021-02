Caso covid nella III C del Pisanelli a Tricase: sospese lezioni in presenza. Compagni e professori in isolamento fiduciario

Alunna positiva al covid alla Scuola Primaria “On. Codacci Pisanelli" di Tricase e la dirigente scolastica sospende le lezioni in presenza. Isolamento fiduciario per i compagni di classe e i professori della III C.

A partire da oggi dunque la dirigente, Anna Maria Turco, ha deciso «a titolo cautelativo e preventivo, per la sospensione delle attività didattiche in presenza per tutte le classi della Scuola Primaria “On. Codacci Pisanelli” sia di quelle ubicate nel plesso in via San Tommaso D’Aquino che di quelle ubicate nel plesso “G. Pascoli”» e fino a disposizioni del Dipartimento di Prevenzione, per procedere alla sanificazione straordinaria degli ambienti, chiarisce in una nota.

In questo periodo per non interrompere l'attività scolastica, dunque, le lezioni in tutte le classi della Scuola Primaria “On. Codacci Pisanelli” proseguiranno in modalità a distanza, secondo quanto previsto dal Piano Scolastico della Didattica Digitale Integrata dell’Istituto, approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto. Di conseguenza tutti i docenti svolgeranno attività dal proprio domicilio.

Mentre gli alunni della III C e i professori che sono stati a contatto diretto con l'alunna positiva al covid «rispetteranno le prescrizioni di isolamento fiduciario domiciliare con Sorveglianza Sanitaria presso il proprio domicilio a partire dal 2 febbraio 2021 fino a disposizioni del Dipartimento di Prevenzione».

