Salento, crescono i contagi a scuola: ritorno tra i banchi con la paura

Il coronavirus non arresta la sua marcia tra i banchi di scuola con nuovi casi di positività riscontrati tra scolari e docenti. A Lecce città, mentre si avvicina l'ora x per il rientro in presenza degli alunni delle superiori, sono diversi gli istituti scolastici della primaria e secondaria costretti a chiudere battenti. Chiusa la scuola media Ascanio Grandi con provvedimento della dirigente scolastica che ha deciso per la sospensione cautelativa dell'attività didattica sino al 5 febbraio e quarantena fiduciaria per una classe terza. Gli eventuali casi covid, in attesa dei risultati dei tamponi effettuati dal dipartimento Asl, potrebbero pare essere riconducibili con le positività che hanno portato lo scorso 29 gennaio alla chiusura della scuola secondaria di primo grado Quinto Ennio.

Chiusura e lezioni sospese domani anche per la scuola primaria e secondaria Oxford. Una decisione presa a titolo precauzionale dalla direzione scolastica dopo aver ricevuto comunicazione dalla Asl che una docente della primaria è risultata positiva al coronavirus.

La sede scolastica quindi rimarrà off limits per consentire una sanificazione straordinaria dei locali e l'effettuazione dei tamponi ai docenti interessati. Positività al virus che negli ultimi giorni ha interessato anche diverse scuole della provincia di Lecce.

Dopo il plesso di piazza San Domenico a Casarano appartenente all'Istituto Comprensivo Polo 3 Galileo Galilei, la scuola primaria Lecciso di Carmiano e l'istituto comprensivo di via Lanoce, di Maglie, hanno chiuso i battenti per sanificazione i plessi scolastici di via Putignano e via Grasmi a Monteroni. Il provvedimento firmato dalla sindaca Mariolina Pizzuto dopo la riscontrata positività al covid19 di un alunno della scuola dell'infanzia ed uno studente di scuola primaria di I grado. Prima cittadina intenzionata quindi a tenere alta la guardia e ad intensificare i controlli delle forze dell'ordine in paese, in seguito all'aumento dei contagi dovuti pare ad una festicciola privata a cui avrebbero preso parte quindici ragazzi. Ed ancora, prorogata la chiusura degli edifici scolastici di via Togliatti a Cavallino e di via Pascoli a Castromediano, nonché la chiusura dell'edificio scolastico di via Don Minzoni dal 1 al 6 febbraio.

