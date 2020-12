Caserme Verdi con l'Esercito. Nuova vita per la Floriani di Torre Veneri

Modularità, basso impatto ambientale, ridotti costi di manutenzione, rapidità costruttiva. Ma soprattutto miglioramento della qualità della vita degli ambienti di lavoro. È il progetto, Caserme Verdi - Strategie innovative tra ingegneria e architettura: un'opportunità per il Paese

messo in campo dall'Esercito Italiano che punta ad ammodernare tutte le infrastrutture militari presenti sul territorio. Compresa la Puglia e la città di Lecce. Il progetto nazionale è stato presentato ieri dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, il generale (salentino) Salvatore Farina in una webinar a cui hanno preso parte tutti gli attori presenti sul territorio, tra cui il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il rettore dell'Università del Salento Fabio Pollice e il sindaco di Lecce Carlo Salvemini. Già perché Lecce sarà interessata da un intervento che riguarderà l'ammodernamento della caserma Floriani (Torre Veneri).

Il progetto, che a Lecce come in tutta Italia riguarderà tutte le strutture dell'Esercito, è nato due anni fa con l'obiettivo di «ammodernare le infrastrutture, renderle più efficienti dal punto di vista energetico, più rispettose dell'ambiente - ha spiegato Farina - e in grado anche di accogliere le famiglie dei militari». Largo dunque ad asili, impianti sportivi e laddove «non siano classificate come militari aperte anche alla cittadinanza».

Un impegno della durata di vent'anni per oltre un miliardo e mezzo di euro. Il progetto Caserme Verdi si svilupperà intorno a cinque aree funzionali: comando (corpo di guardia e piazza d'armi), addestrativa (aule didattiche, sale per attività simulate, aree addestramento), logistica (manutenzione dei mezzi, servizio medico, refettorio), sportivo-ricreativa (palestra, piscina, sala convegni, ristorante) e alloggiativa (alloggi collettivi, quelli di servizio e quelli per la sistemazione delle famiglie dei militari). Il tutto da realizzarsi con strutture modulari e prefabbricate che puntano al contenimento dei costi, al basso impatto ambientale e che consentano la fruizione delle aree socio-ricreative.



«Fare rete significa portare a casa l'obiettivo», ha dichiarato nel suo intervento il rettore di UniSalento Pollice che considera strategico anche dal punto di vista territoriale il progetto messo in campo dall'Esercito Italiano. «Tra gli aspetti importanti - ha aggiunto - vi è anche quello della re-ingegnerizzazione delle strutture che guarda al cambiamento tecnologico e all'efficientamento». E poi c'è l'aspetto, non secondario della «rifunzionalizzazione, bello e importante» perché in linea con ciò che rappresenta oggi «l'Esercito che non difende solo il popolo, la nostra Patria, ma ha funzione di supporto fondamentale alla popolazione - ha aggiunto Pollice - e lo ha dimostrato in casi di calamità, in questo periodo di pandemia, in progetti di pace. Una rifunzionalizzazione che trovo coerente». Senza lasciar da parte tutto l'aspetto dell'ammodernamento che punta al benessere di chi oggi lavora ancora in strutture che si possono definire «vetuste», prendendo in prestito il termine utilizzato dal Capo di Stato Maggiore, Farina. Per quanto riguarda Lecce «credo - ha concluso Pollice - che l'Esercito si faccia protagonista di una vera e propria riqualificazione ambientale».



«Saluto con grande favore e interesse il progetto Caserme Verdi - ha commentato al webinar il sindaco Carlo Salvemini - lo seguiremo con attenzione. Un modello di intervento che fino a pochi anni fa si sarebbe applicato senza confronto e condivisione. Oggi invece le forze armate sono sempre più dialoganti; il progetto si inserisce in uno scenario del nostro paese che vede la necessità di rifunzionalizzare edifici storici».

