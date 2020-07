Calcinacci dalla caserma Pico: paura fra i passanti e gli automobilisti. Strada chiusa per la messa in sicurezza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Calcinacci dalla caserma Pico costringono la Municipale a chiudere via colonnello Costadura, a Lecce , per consentire la messa in sicurezza del cornicione da parte dei vigili del fuoco. Non è la prima volta che la caserma, le cui condizioni strutturali necessitano di una buona manutenzione, si rivela un pericolo per passanti e automobilisti. Pericolo che presto, con l'avvio del progetto approvato dalla Giunta comunale e ormai alle sue battute conclusive, dovrebbe risolversi.Il progetto prevede lo spostamento del portale di ingresso e la messa in sicurezza dei locali interni della caserma. L'intervento di spostamento del portale d'ingresso dell'attuale Caserma Pico da via Duca D'Aosta sulla strada di prolungamento di via XXIV Maggio, si inserisce nelle attività propedeutiche all'apertura del tratto stradale, attualmente interno alla Caserma, di collegamento tra la stessa via Duca D'Aosta e Via IV Novembre.L'apertura dell'arteria, che sarà propedeutica alla riqualificazione dell'area dismessa e attualmente in stato di abbandono, avrà la funzione di connettere le due vie favorendo e razionalizzando il traffico veicolare e pedonale.