Case vacanza fantasma, migliaia di casi

I controlli procedono in sordina in moltissimi comuni del Salento e spuntano migliaia di casi. Affittacamere, b&b, seconde case, abitazioni in campagna: strutture fuorilegge e non dichiarate. Immobili fantasma nel senso di sconosciuti al fisco e agli enti del territorio. Una mappa che, in senso negativo, non risparmia ormai quasi nessuna località balneare.Nulla sfugge a verifiche e riscontri che uffici comunali del turismo e polizie locali effettuano in modo capillare. Del resto i dati del sommerso tra strutture registrate ma che non versano la tassa di soggiorno e affitti di posti letto che operano nell'assoluto anonimato in alcune località sono davvero allarmanti.Solo nel territorio di Melendugno fanno sapere dal Comune sono circa 900 tra b&b, agriturismi e privati che affittano stanze e case: si lavora, secondo questi dati, completamente in nero. E così dopo i dati pubblicati da Porto Cesareo e Gallipoli, il fenomeno pare interessare a macchia di leopardo un po' tutto il territorio. Salvatore Albano e Stefano Minerva, i due sindaci, hanno inviato lettere bonarie per invitare tutti a mettersi in regola, e in effetti i risultati si sono visti in pochi giorni: 250 le lettere partite dagli uffici di Porto Cesareo, ancora in via di quantificazione gli evasori scoperti nel Gallipolino verso cui il Comune ha acceso i riflettori.Melendugno, dunque, che vuol dire soprattutto la zona delle marine di San Foca e di Torre dell'Orso. «Le strutture ricettive da noi dichiarate sono 150 spiega il primo cittadino di Melendugno, Marco Potì - e pagano quasi tutte, un po' in ritardo ma lo fanno. Ci siamo attrezzati su due fronti. Abbiamo acquistato un software che mette insieme i dati individuati sui diversi siti di prenotazione on line e ci comunica un primo quadro generale incrociando i numeri disponibili. Poi, sul territorio, abbiamo costituito una squadra composta da un vigile urbano, un responsabile dell'ufficio tributi e un professionista esterno che eseguono controlli a campione». La conclusione è d'obbligo: nessun perdono per chi bara. Per chi, cioè, continua a lavorare in nero. «Chiederemo a tutti il rispetto delle norme - aggiunge il sindaco Potì - e, laddove necessario, procederemo con le comunicazioni alla Guardia di Finanza».Più sotto controllo la situazione di Otranto dove le irregolarità sono state messe nero su bianco soprattutto negli anni scorsi. «Siamo un piccolo territorio dice il sindaco Pierpaolo Cariddi e ora è difficile da noi lavorare nel sommerso, si scoprirebbe subito. E' chiaro aggiunge che non escludo una percentuale, sia pure bassa, di affittacamere che riescono a sfuggire alle verifiche ma parliamo, appunto, di numeri poco rilevanti». Lo scorso anno il comune idruntino ha incassato un milione di euro dalla tassa di soggiorno che, ovviamente, rappresenta la cartina di tornasole delle attività regolari. Una cifra consistente, soprattutto se paragonata ad altre città con presenze più cospicue.Dagli uffici comunali di Ugento si affidano al controllo delle recensioni on line: la spia per per combattere gli abusivi. Le strutture ricettive registrate sono costantemente monitorate. «Il rispetto delle regole per noi è una priorità dichiara Massimo Lecci, primo cittadino - i controlli sono capillari e lo scorso anno in termini di tributo di soggiorno abbiamo registrato una cifra che superava i 400mila euro. Somme consistenti per un comune come il nostro. Ci interfacciamo con le Fiamme gialle e facciamo fare ispezioni ai nostri vigili urbani». Il problema, fanno sapere dagli uffici comunali di Ugento, resta una normativa per certi versi contrastante. Un legge regionale del '99 infatti non considera come struttura ricettiva con l'obbligo della tassa di soggiorno le abitazioni private affittate occasionalmente. Un termine, occasionalmente, che lascia molto all'interpretazione. Un'altra difficoltà riviene da una norma nazionale del 2016 secondo la quale nelle prenotazioni attraverso i maggiori portali sono in capo all'intermediario, non alla struttura, l'obbligo di versare l'imposta. Cavilli che di certo non semplificano il lavoro dei dipendenti comunali e degli agenti di Polizia municipale. Un aiuto sembra arrivare da una discriminante, almeno sulla norma del 99: se esistono servizi, anche solo di colazione, è struttura ricettiva, quindi la tassa si paga. E in questo aiutano molto proprio le recensioni.Si affidano all'incrocio dei dati on line anche da Nardò dove lo scorso anno una serie di verifiche a campione portarono improvvisamente ad un aumento sostanziale del pagamento dell'imposta. «Si tratta sottolinea Giulia Puglia, assessore comunale al Turismo non solo di combattere l'evasione ma anche di assicurare un'alta qualità ai nostri ospiti. Incrociando i dati ci assicuriamo della regolarità delle attività tanto che nell'ultimo anno, ad esmepio, abbiamo chiuso due strutture irregolari. Del resto un piano di destagionalizzazione, su cui vogliamo scommettere è possibile solo con un incremento del gettito». Una strada ormai obbligata.