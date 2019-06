Case popolari, revocati i domiciliari per Pasqualini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LECCE - Revocati i domiciliari per l'ex assesore alla Mobilità del Comune di Lecce, Luca Pasqualini. La decisione è stata presa oggi durante il processo a carico di diversi esponenti dell'ex amministrazione comunale leccese in merito all'assegnazione di alcuni alloggi popolari.Tra i cosiddetti "colletti bianchi" coinvolti nell'inchiesta, che lo scorso settembre portò all'arresto anche dell'ex assessore Attilio Monosi, del dirigente Lillino Gorgoni e del consigliere comunale Antonio Torricelli, Pasqualini era l'unico ancora ai domiciliari. Ma ora i giudici hanno stabilito che può tornare libero in attesa che si concluda il processo.