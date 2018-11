Case popolari: Monosi e Gorgoni in Cassazione per chiedere la scarcercazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ex assessore alla Casa Attilio Monosi e il funzionario comunale Pasquale Gorgoni vanno in Cassazione per chiedere la scarcerazione dopo il no del Tribunale del Riesame nell'ambito dell'inchiesta sullo scambio tra voti e case popolari. I due indagati non si arrendono e la nuova mossa della difesa arriva dopo l'ultimo rigetto da parte dei giudici.I giudici del tribunale del Riesame avevano mantenuto per i principali indagati l’impianto accusatorio dell’ordinanza emessa dal gip Giovanni Gallo dopo le indagini dei pm Roberta Licci e Massimiliano Carducci. Tutti sono rimasti ai domiciliari perchĂ© sussiste il pericolo di inquinamento probatorio e reiterazione del reato. 0 A Monosi i giudici hanno riconosciuto il ruolo di capo e promotore dell’associazione e delle iniziative strumentali a dare “veste legale” al sistema dell’illecita gestione degli alloggi parcheggio di proprietĂ comunale e ribadito quindi quanto giĂ scritto nell’ordinanza del gip. Lo stesso per Pasqualini a cui i giudici hanno riconosciuto un ruolo verticistico nell’organizzazione finalizzata ad ottenere un tornaconto elettorale. Per Torricelli si attendono ancora le motivazioni dei giudici, ma anche per lui la difesa, insieme a quella di Pasqualini, valuta la possibilitĂ del ricorso in cassazione.Monosi è difeso dagli avvocati Riccardo Giannuzzi e Luigi Covella. Gorgoni è difeso dall'avvocato Amilcare Tana.Â