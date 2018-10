Case e voti, Monosi in Procura «Mai chiesto nulla in cambio»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cinque ore in Procura per sostenere che sì è vero che ci abbia messo la faccia per fare assegnare gli alloggi popolari ai senza tetto. Senza tuttavia chiedere nulla in cambio: nè voti nè sostegno negli incontri pubblici del centro destra a cui partecipò per proporsi come sindaco nelle elezioni di giugno 2017.Attilio Monosi, 48 anni, ex assessore alla Casa della Giunta Perrone, ha rotto gli indugi e si è seduto al tavolo con i pubblici ministeri Massimiliano Carducci e Roberta Licci, per rispondere punto su punto ai 16 capi di imputazione dell'inchiesta che il 7 settembre scorso lo ha fatto finire agli arresti domiciliari. Cambio di rotta, dopo essersi avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di garanzia con il giudice per le indagini preliminari Giovanni Gallo.E' successo tutto nel pomeriggio di venerdì della scorsa settimana. Assistito dagli avvocati Luigi Covella e Riccardo Giannuzzi, ed alla presenza dei finanzieri del Nucleo di polizia tributaria, Monosi si è sottoposto all'interrogatorio che alla fine ha toccato solo tre punti salienti dell'inchiesta. E dunque, saranno necessari tornare altre volte in Procura per rispondere a tutte le contestazioni indicate nei capi di imputazione.Il confronto proseguirà. E non inciderà sulla scelta sia della Procura che della difesa di chiedere al Tribunale del Riesame di pronunciarsi sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza alla base delle misure cautelari: è stata fissata una sola udienza, quella di lunedì prossimo, 9 ottobre. In quella sede sarà discusso sia l'appello con cui i due pubblici ministeri hanno chiesto di riconoscere tre capi di imputazione contestati a Monosi e cassati dal giudice Gallo. Nonché l'arresto in carcere anche per un altro ex assessore della Giunta Perrone: Luca Pasqualini, 47 anni, di Lecce. Una giornata importante per l'inchiesta.Ma torniamo a Monosi. Ai due magistrati titolari dell'inchiesta l'ex assessore ha riportato una verità diversa da quella condensata nel capo di imputazione di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio, alla corruzione elettorale, agli abusi di ufficio ed ai falsi. Che in altre parole vuole dire ciò che costituisce l'asse portante dell'inchiesta: le assegnazioni di case popolari attraverso una graduatoria parallela a quella ufficiale. Gli sgomberi bloccati. Le occupazioni pilotate. Tutto questo per creare consenso fra i bisognosi.L'ex assessore ha sostenuto invece che sin da suo insediamento nel 2012 all'ufficio casa, abbia trovato una situazione di caos completo sulle procedure da seguire per assegnare gli alloggi popolari. Ciò spiegherebbe perché tanta gente si sarebbe rivolta a lui in prima persona, nello stesso ufficio dell'assessorato dove la Guardia di finanza aveva piazzato le microspie. Ed anche l'adozione dei regolamenti comunali, quelli analizzati e criticati dal giudice Gallo nelle 800 pagine di ordinanza di custodia cautelare.Ed i rapporti con i capi popolo indicati come i collettori dei voti? Ancora nulla di più se non la necessità di avere qualche riferimento per gestire il malcontento di decine di famiglie. Anche pronte ad occupare Palazzo Carafa. Come Monica Durante, definita nelle carte dell'inchiesta capobanda degli amici di Pasqualini e collettori di voti dello stesso Pasqualini e di Monosi. O come Vanessa Tornese che secondo l'accusa avrebbe avuto in cambio un alloggio popolare per il sostegno fornito sia Monosi che alle indicazioni fornite per le elezioni regionale del 2015 dall'ex consigliere comunale Antonio Torricelli.C'è ancora tanto da dire e da spiegare. Restano infatti ancora da analizzare altri 13 capi di imputazione. Il tema resta quello delle case popolari come strumento di scambio con il voto.Se ne occuperà anche una terna di giudici, quelli del Riesame. Un passaggio atteso con particolare interesse sia dall'accusa che dalle difese. Un passaggio delicato.E.M.