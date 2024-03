Casarano, verso la biblioteca (che non c'è e verrà)

Territorio viene da terra, ce l'ha nella radice. Le radici affondano nel terreno antico e ne colgono linfa, nutrimento ed energia per foglie, germogli, frutti. La società che abita un territorio è strettamente connessa ad esso, ma anche a tutti gli elementi che la compongono, che la rendono, appunto, società. Fatta di individui ma molto più che la somma delle singole unità.E da un territorio,, che negli ultimi giorni ha vissuto una grande ferita è arrivata la replica, ancora più grande e intensa, della società. Una forma di auto-medicazione, di reazione di una comunità che vuole urlare a sé stessa e a tutte quelle orecchie in ascolto la propria integrità.Cosa c'è alla radice di questa stupenda risposta? Ci sono tanti individui che abbandonano la frammentazione moderna e si mettono insieme per aiutarsi, per incontrarsi, per soddisfare sogni e bisogni. Così può succedere anche che a Casarano ci sia una biblioteca che non c'è, ma che verrà."La biblioteca che verrà" è un'iniziativa di un gruppo di docenti delle scuole medie del comune che, partiti dall'esperienza di "Taglia media" gruppi di lettura per alunni e alunne delle scuole medie, hanno raccolto il bisogno di avere uno spazio dove portare avanti questi incontri che vedevano i partecipanti aumentare sempre più. «Visto l'interesse dimostrato abbiamo prima aperto i gruppi di lettura anche alle quarte e alle quinte elementari, poi è nato anche un gruppo di lettura per gli adulti, una cinquantina di persone - spiega, una delle animatrici del progetto -, quindi ci siamo resi conto che a Casarano c'è tanta gente che vuole leggere, ma non c'è una biblioteca. In una biblioteca non si forniscono solo libri, ma si fanno incontri, si invitano scrittori, si organizzano conferenze. Allora abbiamo pensato intanto di provvedere ai contenuti. Quindi abbiamo contattato tutte le associazioni di Casarano, hanno risposto in tante e abbiamo creato un calendario di iniziative che arriva fino a maggio. Oltre ai gruppi di lettura organizziamo il Chat Tea in lingua inglese con madrelingua, conferenze sul territorio, sulle orchidee selvatiche e poi yoga, pittura, fotografia, musica». In attesa della biblioteca che verrà, l'amministrazione comunale ha messo a disposizione Palazzo D'Elia che sta facendo da contenitore provvisorio, ma la necessità di uno spazio reale, fruibile quotidianamente, è forte e chiara. L'incontro che ci sarà oggi è emblematico della di proposte e di idee che fermentano intorno a questo progetto. Si tratta di "Buddisti di casa nostra", un incontro a cura della comunità San Shin Kai, con, una monaca Zen che da Milano ha trovato una connessione magica con il Salento. «Arrivando in questa terra mi sono sentita intimamente in risonanza - racconta Vera Myosen qui c'è un patrimonio sapienziale che viene dalle radici, dal sacro, dalla corporeità che prima era una socialità condivisa, penso al fare la salsa o il bucato, tutta una serie di riti quotidiani che facevano riconnettere con sé stessi e anche con gli altri». Lo Zen e la riscoperta delle radici dello stare insieme, oggi alle 19 a Casarano, Palazzo D'Elia.© RIPRODUZIONE RISERVATA