Salento, era ai domiciliari, ma spacciava cocaina: in carcere un 74enne

È stato arrestato perché, già posto ai domiciliari, aveva in casa cocaina. Accusato di spaccio un 74enne di Casarano. I carabinieri della locale compagnia hanno eseguito una perquisizione domiciliare e hanno rinvenuto in casa dell'anziano un involucro con 28,60 grammi di cocaina e altri 15 involucri (per un totale di 6,6 grammi, quindi in piccole dosi). In casa c'erano anche 550 euro, secondo gli inquirenti frutto di spaccio. L'uomo, già ai domiciliari, è stato tradotto in carcere a Lecce.