Casarano, si stacca il marmo in bagno all'asilo: ferita bimba di 4 anni

Si stacca una lastra di marmo nel bagno della scuola materna e ferisce una bambina di 4 anni. E' successo sabato scorso nel bagno della scuola di via Capuana, un plesso appartenente al Polo 2 di via Messina a Casarano. La bambina era appena andata in bagno quando all'improvviso la lastra di marmo del muretto divisorio si è staccata è caduta a terra, spaccandosinin più pezzi. Una scheggia di marmo ha colpito la bambina alla tempia destra, causandole un'escorazione e un ematoma. La scuola ha immediatamente avvertito l'ufficio tecnico comunale dell'accaduto.