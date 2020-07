Stefàno lascia, ora le Regionali

Si è dimesso da consigliere comunale e non da sindaco Gianni Stefano. È questa la scelta tecnica, insieme agli altri 9 consiglieri, evitando i 20 giorni di ripensamento che avrebbe dilatato i tempi dello scioglimento dell'assemblea cittadina. L'interruzione anticipata della sua amministrazione non sarebbe stata causata da questioni politiche, ci tiene a puntualizzarlo, ma solo da un calcolo tecnico per dare la possibilità ai casaranesi di scegliere il nuovo sindaco molto presto, probabilmente a settembre.

«Concludo con serenità l'impegno condotto per otto anni - ha scritto Stefano nelle motivazioni - con la consapevolezza di essermi speso con tutto me stesso, unitamente agli assessori, ai consiglieri e alle forze politiche che hanno accompagnato il lavoro dell'amministrazione che ringrazio per la loro abnegazione nell'espletare le proprie funzioni. Sono stati anni di grande impegno - continua l'ex sindaco - nonché di grandi soddisfazioni per gli obiettivi raggiunti ma anche di grandi sofferenze nell'affrontare in prima persona i problemi della città».

«Dimissioni che rassegno non per problematiche politiche o amministrative - puntualizza l'ex sindaco - ma esclusivamente per continuare a servire la mia comunità che chiede da tempo di avere un rappresentante autorevole nella prossima tornata elettorale di settembre per il rinnovo del Consiglio regionale della Puglia, al fine di tutelare e promuovere i legittimi interessi ed istanze della nostra città e del nostro territorio provinciale. Alle mie dimissioni, per evitare un lungo periodo di commissariamento e poter votare il 20 e 21 settembre, sono seguite le dimissioni di nove consiglieri comunali di maggioranza che condividendo gli intenti hanno preso l'importante decisione. Ora ci attende - conclude - un periodo di grande impegno elettorale per il rinnovo sia dell'amministrazione comunale sia dell'amministrazione regionale».

