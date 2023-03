La nuova rotatoria vicino allo stadio comunale di Casarano è molto contestata dalle forze di opposizione e da tanti cittadini. Anzi, si può tranquillamente dire che da diversi giorni a Casarano non si parla d’altro. Le parti in causa, per spiegare meglio le proprie tesi, hanno pubblicato due video che stanno girando sui social e sono diventati virali, aumentando a dismisura le polemiche. Nei video i protagonisti sono due tir che, davanti al rondò, fanno scelte completamente diverse: uno prosegue contromano senza impegnare la rotatoria (video dell’opposizione); l’altro gira intorno alla rotatoria senza problemi (video del Comune).

APPROFONDIMENTI VIDEO /Video1 VIDEO /Video2 SALENTO Paura sulla Statale: medico perde il controllo dell'auto e si schianta contro il guardrail SALENTO Autovelox, accolti i ricorsi sulle tarature non conformi: annullate decine di multe BARI Con l'auto contro i piloncini di pietra: distrutti tre faretti che illuminano il teatro Petruzzelli

Il primo video



I due video diventano oggetto di una disputa che sta appassionando la città. Il primo gira da alcuni giorni sui social ed è stato postato per di dimostrare che la rotatoria è troppo stretta e che i grandi veicoli non riescono a girare intorno. Si vede un tir proveniente da Matino che arrivato vicino al rondò si blocca, aspetta che la corsia contraria si liberi dalle auto e prosegue dritto contromano verso il centro. I contestatori della rotatoria condividono il video e il commento più comune è che un mezzo di grosse dimensioni non può fare la rotatoria.

La risposta dell'amministrazione



Non passano nemmeno 24 ore e l’amministrazione comunale risponde con un altro video in cui si vede un altro tir, sicuramente più grande dell’altro, che senza problemi gira intorno al rondò e prosegue verso il centro. Per correttezza di informazione bisogna sottolineare che il video del Comune è stato girato in fase di allestimento della rotatoria, ossia senza gli arredi in plastica ce disegnano le carreggiate. È probabile che oggi quel tir non potrebbe passare. L’obiettivo di Palazzo dei Domenicani era quello di spegnere ogni polemica, invece ha avuto l’effetto contrario. Sui social, infatti, le polemiche sono continuate e in tanti hanno fatto notare che il tir proseguendo la sua corsa invadeva completamente la carreggiata.



«Dopo tante lamentele e critiche - ha commentato il consigliere comunale Umberto Totaro - l’amministrazione comunale continua a non ascoltare e a non trovare una soluzione ai problemi oggettivi di questa rotatoria. Al contrario si diffondono video per far vedere che i tir passano “comodamente”. Prove di forza senza un minimo di ascolto, facendo passare per stupidi coloro i quali hanno sollevato perplessità. Arroganza al potere». Tuttavia, la nuova viabilità è in fase di sperimentazione, tant’è che la rotatoria è composta da materiale rimuovibile. L’esperimento, però, sembra che sia stato già bocciato da tanti cittadini che hanno postato foto dell’incrocio, commentandole con giudizi negativi. La rotatoria è stata realizzata circa due mesi fa all’incrocio tra via Matino e via Amalfi, nei pressi della curva sud dello stadio “Capozza”.