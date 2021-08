Ha devastato il Pronto soccorso dell'ospedale di Casarano, distruggendo mobilia, letti, strumentazione medica, in una furia che resta, ancora adesso, inspiegabile. I medici del nosocomio hanno quindi chiamato i carabinieri che hanno arrestato l'uomo in questione. Ora si trova in caserma. Dalle prime notizie raccolte, non ci sarebbero feriti.

Aggiornamenti nelle prossime ore.