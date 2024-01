Manifesto nazista appeso sulla vetrina della pizzeria nella Giornata della Memoria: sconcerto nel Salento

Sconcerto a Casarano, nel Salento, nella "Giornata della Memoria" per un manifesto inneggiante il nazismo attaccato alla vetrina di una pizzeria di asporto in pieno centro. Il manifesto nel ricordare la giornata celebrativa di oggi, riporta due grosse svastiche e due periodi storici: 1939-1945 e 2020-2023. Al centro il messaggio: "Io non dimentico!".

Appeso sulla vetrina del locale

Il manifesto è attaccato all'interno del locale "Pizza Express", situato in pieno centro i piazza Petracca. Non è la prima volta che la pizzeria fa parlare di sé: nel periodo delle ristrettezze a causa del covid il locale si era fatto notare, anche in quel caso con cartelli, facendo presente di essere contrario alle prescrizioni imposte dalla pandemia e di essere no-vax.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili urbani fatti intervenire, dopo le numerose segnalazioni da parte dei cittadini, dal consigliere comunale Marco Mastroleo.