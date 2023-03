Colpo di fucile contro la vetrina di un negozio: intimidazione a Casarano

Un colpo di fucile è stato sparato a Casarano in via D’Astore (già via Matino) contro le vetrina di un negozio. I fatti si sono verificati la scorsa notte intorno alle 2,30. Ignoti a bordo di una Fiat 500 hanno esploso un colpo di fucile a pallettoni, danneggiando la vetrata della porta d’ingresso del negozio di abbigliamento “NTX - Italian Fashion Industry”, chiuso da alcuni mesi. L’immobile, situato in pieno centro, è di proprietà di un imprenditore di Matino che gestiva anche il negozio.

I rilievi dei carabinieri



I militari dell'Arma hanno effettuato i rilievi sul posto e hanno ascoltato, come solitamente avviene in questi casi, il titolare dell'attività commerciale per verificare quale potesse essere il movente del gesto. Si tratta dell'ultimo degli attentati avvenuti nella cittadina del sud Salento che a cavallo tra il 2022 e il 2023 è stata teatro di numerosi episodi intimidatori di vario genere: incendi auto, spari e perfino una bomba fatta esplodere davanti all'ingresso di una abitazione.