Violento scontro tra 2 auto: feriti 5 operai e una donna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Grave incidente stradale in pieno centro a Casarano con sei feriti.Lo scontro che ha coinvolto due auto è avvenuto quando erano trascorse da poco le 16.30, all’incrocio tra via Matino e via Luigi Memmi, nei pressi dello stadio comunale “Capozza”.Cinque delle persone coinvolte nello scontro viaggiavano sulla stessa auto, una Opel “Corsa”, e sono operai calzaturieri che stavano tornando a casa dopo una giornata di lavoro.La sesta persona ferita, una donna di Gallipoli, era alla giuda di una Hyundai, la seconda auto coinvolta nell’incidente. I feriti sono stati ricoverati negli ospedali di Casarano, Tricase e Lecce.