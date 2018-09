Fuori strada con l'auto: paura per un 18enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASARANO - È stata forse colpa di un colpo di sonno o di una manovra errata ma la dinamica è ancora tutta da chiarire. Fatto sta che R.C. 18enne di Casarano ha perso il controllo della sua Opel Agila la scorsa notte intorno alle 2,30. Il giovane, per circostanze ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo uscendo fuori strada mentre percorreva la provinciale Casarano-Maglie. Trasportato in codice rosso all'ospedale Vito Fazzi di Lecce se la caverà in 40 giorni. Gli esami hanno escluso fosse sotto l'effetto di alool o droga. Sul posto i carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Casarano.