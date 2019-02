Il consigliere del M5S si dimette dopo il caso Diciotti: «Sempre meno attivisti e più yes man»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

"Siamo sempre meno attivisti e più yes man". Con queste amare parole dice addio al M5S Enrico Giuranno, unico consigliere pentastellato eletto in Consiglio comunale a Casarano. Il consigliere ha detto addio alla sua esperienza tra gli scranni del Municipio così come al Movimento di Grillo, perché non condivide le scelte del Movimento a livello nazionale, ultima quella sulla Diciotti che ieri ha visto la maggioranza degli utenti iscritti alla Piattaforma Russeau scegliere di concedere l’immunità al ministro dell’Interno Matteo Salvini. Nel suo sfogo, Giuranno elenca i "bocconi amari" dovuti ingoiare da quando il M5S e la Lega sono insieme al governo, compresi Tap e Xylella. E definisce ridicolo il voto sulla piattaforma che "ratifica accordi politici già presi".Gli subentrerà in Consiglio comunale Massimo Leggio.