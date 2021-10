Casarano, furgone prende fuoco: operaio edile intossicato dal fumo per salvare un escavatore

Un operaio edile di 53 anni è rimasto intossicato, per fortuna in modo non grave, questa mattina a causa di un incendio scoppiato su un furgone a Casarano. Il mezzo era parcheggiato nei pressi di un supermercato sulla statale per Matino, di fronte al cimitero, di proprietà di una impresa edile di Casarano che stava effettuando lavori all'immobile commerciale.

A un tratto, per cause presumibilmente accidentali, il furgone ha preso fuoco. Le fiamme hanno in poco tempo distrutto l'abitacolo ed era troppo tardi quando gli operai si sono accorti dell'incendio. Uno di essi è salito sul furgone in fiamme e ha salvato dall'incendio un piccolo escavatore che si trovava sul mezzo. E' stato in quei frangenti che ha subito l'intossicazione a causa del fumo. L'operaio è stato portato prima al pronto soccorso dell'ospedale "Ferrari" di Casarano e poi trasferito al "Sacro Cuore" di Gallipoli. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Sul posto sono intervenuti gli agenti di Polizia Urbana di Casarano. Per spegnere l'incendio sono intervenuti i vigili del fuoco.