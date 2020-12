Muore di infarto a 51 anni: espiantati reni, fegato e cornee per salvare altri malati

In corso all'ospedale "Ferrari" di Casarano un espianto di organi da un paziente deceduto a causa di un infarto. All'uomo, che aveva 51 anni ed era residente a Otranto, si stanno asportando reni, fegato e cornee. Nella sala operatoria del nosocomio casaranese sono al lavoro le equipe mediche del "Ferrari" e una proveniente da Bari. Il paziente era stato portato domenica scorsa in codice rosso all'ospedale di Scorrano. In pronto soccorso era giunto in coma a causa di un infarto. Trasportato con urgenza al "Fazzi" di Lecce era stato poi dirottato a Casarano per mancanza di posto in Rianimazione. Come vuole la normativa vigente, prima di autorizzare l'espianto i medici del “Ferrari” hanno proceduto all’accertamento di morte cerebrale ed è stato avviato l’iter per il prelievo.



