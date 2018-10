Disoccupato si uccide col gas. Malore per la mamma, che ha trovato il cadavere in casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si e ucciso col gas. E' morto così, stamani, un disoccupato di 36 anni di Casarano. L'uomo è stato trovato cadavere nella sua casa, sulla strada provinciale per Maglie, dalla madre.Erano le 12,30 di stamattina quando una donna in vestaglia, in evidente stato di choc, si trovava sul cancello di casa, proprio sulla provinciale, per attirare l'attenzione degli automobilisti. Era la madre dell'uomo che chiedeva aiuto. I primi soccorritori sono entrati in casa, che era messa a soqquadro e satura di gas, e hanno notato l'uomo disteso a terra ormai privo di vita. All'apparenza sembrava la scena di un suicidio.Sono intervenuti i carabinieri, i vigili urbani, il 118 e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'abitazione.La donna, colta da malore, é stata trasportata al pronto soccorso del Ferrari, mentre il corpo di A.L. è stato portato al Fazzi di Lecce come disposto dall'autorità giudiziaria.