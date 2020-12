Casarano, denunce e arresti dei carabinieri

Dodici denunce a piede libero, un arresto e oltre 500 persone controllate: è questo il bilancio delle attività messe in campo nelle ultime ore dai Carabinieri della compagnia di Casarano.

I carabinieri hanno arrestato a Casarano un uomo che da circa tre anni vessazioni, maltrattamenti e minacce nei confronti della sua convivente.

A Matino un uomo incensurato è stato denunciato perché trovato in possesso di 40 grammi di cocaina, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

A Taviano due uomini del posto sono stati individuati come gli autori del furto con strappo di una catenina ai danni di una donna.



