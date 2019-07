Paura in centro: crolla il solaio di una casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Crolla il solaio di casa in pieno centro abitato. È successo ieri sera intorno alle 20 a Casarano. I residenti della strada hanno sentito un forte boato provenire dall'abitazione un pensionato che vive da solo, accudito da una badante straniera, in via Galliano.Per fortuna al momento del crollo non c'era nessuno in casa. Proprio ieri mattina l'anziano si era sentito male ed era stato ricoverato presso l'ospedale Ferrari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Casarano e i vigili del fuoco, anche con l'unità cinofila per verificare se sotto le macerie ci fosse qualcuno. L'esito è stato negativo. I pompieri, dopo i primi accertamenti, hanno ritenuto a rischio crollo a che l'abitazione adiacente a quella crollata. I vigili urbani hanno messo in sicurezza e transennato la zona, chiudendo al traffico veicolare e pedonale via Galliano.